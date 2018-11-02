Galatasaray taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi iki farklı koreografi!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki farklı koreografi yaptılar. Önce Fenerbahçe’ye göndermede bulunan Galatasaray koreografisinde üç kanarya figürü yer aldı. “Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz” yazan koreografide ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ işaretleri yer aldı. Bu koreografinin ardından Galatasray tribünlerinde ikinci bir koreografi ortaya çıktı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Andre Ayew ve Ryan Donk arasında gerginlik yaşandı! İşte o an! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncuları Türk Telekom Stadı çimlerinde ısınma hareketlerini sürdürürken Andre Ayew ve Ryan Donk arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku

Fatih Terim’in yer aldığı koreografide Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı ‘Ezel’ dizisinin unutulmaz karakteri ‘Ramiz Dayı’ gösterildi. Fatih Terim’in ‘Ramiz Dayı’ olarak gösterildiği koreografide ‘Ezel’ dizinin müziği çalındı. Koreografide “Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük” yazısına yer verildi.

Ayrıca maç öncesi takımlar sahaya çıkarken stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkat çekti.