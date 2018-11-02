Galatasaray kavganın ardından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda’nın fotoğraflarını paylaştı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, konuğu Fenerbahçe ile dev derbi karşılaşmasında 2-2 berabere kalırken müsabakanın ardından yaşanan tartışma ve çıkan kavga geceye damga vurdu. Galatasaray, kulübün resmi Twitter hesabından Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’in maç sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda Belhanda’nın boynunda kızarıklık görülürken, Rodrigues’in bacağında ise iki adet krampon çivisi deliği görüldü. Galatasaray paylaşımda, “Maçın ardından Belhanda ve Garry…” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Belhanda ve Garry… pic.twitter.com/dACcVebc1n — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Kasım 2018

Derbi bitti saha karıştı! Tekme tokat kavga... Derbinin ardından saha bir anda karıştı! Oyuncular tekme tokat birbirlerine girdiler... Fatih Terim de sahaya girdi ve hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. 2-2 biten derbinin ardından büyük olaylar yaşandı... Bitiş düdüğünün ardından sahada yaşananlar uzun süre VAR sistemi ile inceledi. İlgili Haberi Oku