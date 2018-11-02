Galatasaray kavganın ardından Garry Rodrigues ve Younes Belhanda’nın fotoğraflarını paylaştı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, konuğu Fenerbahçe ile dev derbi karşılaşmasında 2-2 berabere kalırken müsabakanın ardından yaşanan tartışma ve çıkan kavga geceye damga vurdu. Galatasaray, kulübün resmi Twitter hesabından Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’in maç sonrası fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflarda Belhanda’nın boynunda kızarıklık görülürken, Rodrigues’in bacağında ise iki adet krampon çivisi deliği görüldü. Galatasaray paylaşımda, “Maçın ardından Belhanda ve Garry…” ifadelerini kullandı.
Maçın ardından Belhanda ve Garry… pic.twitter.com/dACcVebc1n
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Kasım 2018