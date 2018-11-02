Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? GS FB derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler heyecanla beklenen derbinin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Dünyanın en büyük üç derbisinden biri sayılan Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü dev derbide bin 100 özel güvenlik ve 3 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını fırat aydınus yönetecek. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları ve tüm ayrıntılar…
GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!
iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.
DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:
22.10.2017 1.70 Galatasaray
08.03.2017 1.70 Fenerbahçe
20.11.2016 1.60 Fenerbahçe
18.10.2014 1.85 Galatasaray
DERBİ BİLET FİYATLARI Kategori 1: 1000 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 3 ve 4: 800 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 12 Misafir: 150 lira