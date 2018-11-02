Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? GS FB derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler heyecanla beklenen derbinin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Dünyanın en büyük üç derbisinden biri sayılan Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü dev derbide bin 100 özel güvenlik ve 3 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını fırat aydınus yönetecek. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları ve tüm ayrıntılar…

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!

iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.

DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:

22.10.2017 1.70 Galatasaray

08.03.2017 1.70 Fenerbahçe

20.11.2016 1.60 Fenerbahçe

18.10.2014 1.85 Galatasaray

DERBİ BİLET FİYATLARI Kategori 1: 1000 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 3 ve 4: 800 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 12 Misafir: 150 lira