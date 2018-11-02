Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus’un yardımcılıklarını yapacak.

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık’a Video Yardımcı Hakem Asistan’ı olarak Barış Şimşek eşlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun’u da bu akşamki mücadeleye AVAR olarak atadı.

MAÇ ÖNCESİ | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11`leri ve detaylar Son iki haftada 5 puan yitiren ve 3. sıraya gerileyen Galatasaray, tarihinin en kötü dönemini yaşayan, üst üste 5 maçını kazanamayan 15. durumdaki Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlgili Haberi Oku