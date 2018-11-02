Derbi bitti saha karıştı! Tekme tokat kavga…

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pozisyonlarda Jailson’un Belhanda’ya tokat attığı, ardından Galatasaraylı N’Diaye’nin de Jailson’a kafa attığı görüldü. Yaşanan arbede de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da, Skrtel’e arkadan vurdu. Fenerbahçe’nin ikinci golünü atan Jailson’un Belhanda’ya yaptığı hareketten sonra bütün Galatasaraylı futbolcular kovalamaya çalıştı.

Birbirini kovalayan futbolcular itiş kakış ve karmaşa içerisinde soyunma odası girişinde birbirlerine girdi.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe’de Jailson ve Soldado’nun kırmızı kart gördüğü açıklandı. Galatasaray’da ise N’Diaye kırmızı kart, Belhanda da sarı kartla cezalandırıldı.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim’in hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulundu. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırmaya çalıştı.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için büyük çaba sarf etti. Olayların ardından sahaya atlayan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. VAR bitiş düdüğünün ardından bütün pozisyonları ve kavgaları incelemeye başladı.