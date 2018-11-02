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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gergin anlar! Ortalık bir anda karıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 35. dakikasında gerginlik yaşandı. Soldado ve Ndiaye arasında başlayan tartışmaya daha sonra Hasan Ali Kaldırım ve Hasan Şaş da dahil oldu.

2 Kasım 2018 21:47

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 35. dakikasında ortalık karıştı. Bir pozisyonda hakeme itiraz eden Badu Ndiaye’ye yedek kulübesinde oturan Fenerbahçe’nin golcüsü Roberto Soldado laf attı. Fenerbahçe yedek kulübesinin hemen önünde gerçekleşen olayda Badu Ndiaye, Roberto Soldado’ya karşılık verdi. İkili arasından sözlü tartışma sonrası Badu Ndiaye görev yerine döndü.

02 Kasım 2018 Derbi öncesi üzücü olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti... Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi çok üzücü bir olay yaşandı. Türk Telekom Stadı deplasman tribününe Fenerbahçe'yi desteklemek için gelen UNIFEB grubundan bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Daha sonra topu almış olan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray yedek kulübesine doğru yöneldi. Burada Hasan Şaş’a bir şeyler söyleyen Hasan Ali Kaldırım’ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sakinleştirdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Son güncelleme 22:10 | 2 Kasım 2018
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