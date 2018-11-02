Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Andre Ayew ve Ryan Donk arasında gerginlik yaşandı! İşte o an!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelirken müsabakadan önce iki takımın oyuncuları ısındığı sırada Andre Ayew ile Ryan Donk arasında bir gerginlik yaşandı.

Galatasaray taraftarı takımı tribünlere çağırırken sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin ısındığı bölgeden geçti. Ryan Donk, Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçerken Andre Ayew, Hollandalı futbolcunun takımın arasından geçmesine tepki gösterdi ve Donk’u itti. İkili kısa süreli bir tartışma yaşadı, araya giren oyuncular iki ismi sakinleştirdi.

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