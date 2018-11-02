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Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Andre Ayew ve Ryan Donk arasında gerginlik yaşandı! İşte o an!
Futbol

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde Andre Ayew ve Ryan Donk arasında gerginlik yaşandı! İşte o an!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncuları Türk Telekom Stadı çimlerinde ısınma hareketlerini sürdürürken Andre Ayew ve Ryan Donk arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

2 Kasım 2018 20:38

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelirken müsabakadan önce iki takımın oyuncuları ısındığı sırada Andre Ayew ile Ryan Donk arasında bir gerginlik yaşandı.

Galatasaray taraftarı takımı tribünlere çağırırken sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin ısındığı bölgeden geçti. Ryan Donk, Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçerken Andre Ayew, Hollandalı futbolcunun takımın arasından geçmesine tepki gösterdi ve Donk’u itti. İkili kısa süreli bir tartışma yaşadı, araya giren oyuncular iki ismi sakinleştirdi.

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Son güncelleme 21:21 | 2 Kasım 2018
Andre Ayew Fenerbahçe galatasaray Ryan Donk spor toto süper lig
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