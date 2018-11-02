Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin golü öncesi çok tartışılacak karar!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında çok tartışılacak bir gol geldi. Fenerbahçe’nin Jailson’un şık vuruşu ile bulduğu gol öncesi Valbuena ile Belhanda arasında yaşanan taç pozisyonu tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe’nin sol kanattan geliştirmeye çalıştırdığı atakta topu alan Valbuena’ya Belhanda geriden gelerek baskı yapmaya çalıştı. Belhanda’dan sıyrılmaya çalışan Valbuena’ya yatarak müdahale yapan Belhanda, rakibinin kendisini geçmesine izin vermedi. Dışarı çıkan top sonrası hakem Fırat Aydınus, taç atışını Fenerbahçe’ye verdi. Bu karara yerdeyken itiraz eden Belhanda, topun Valbuena’dan çıktığını söyledi.

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Ancak Fırat Aydınus, kararını değiştirmedi. Fenerbahçe taç atışını kullandıktan sonra Belhanda rakibini kovalamak yerine hakeme itirazlarını devam ettirdi ve oyundan düştü. Devam eden pozisyonda Jailson’un ceza sahası dışından attığı güzel golle Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Görüntülere bakıldığında da topun en son Valbuena’nın ayağına çarparak çıktığı görüldü.