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Futbolda penaltı kuralı değişiyor!
Dünyadan Futbol

Futbolda penaltı kuralı değişiyor!

Penaltı atışlarında bundan böyle topu tamamlama olmayacak. Kaleciden ya da direkten dönen toplara müdahale edilemeyecek, oyun duracak.

2 Kasım 2018 19:31

Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB (Uluslar arası Futbol Birliği Kurulu), bir toplantı gerçekleştirdi… Toplantıda oyun kurallarına dair yapılması öngörülen değişiklikler konuşulurken, bunlara dair bazı detaylar sızdı.

Buna göre maç sırasında kullanılan penaltılar ile ilgili değişikliğe gidilmesinin düşünüldüğü ortaya çıktı. Karşılaşma esnasında kullanılacak penaltılar bundan böyle yalnızca tek vuruş olacak, dönen vuruşu tamamlama opsiyonu kaldırılacak. Tıpkı seri penaltı atışlarında olduğu gibi, 90 dakika içerisindeki penaltı atışlarında da yalnızca tek vuruş hakkı olacak.

Elle oynama, oyuncu değiştirmeye sınır

Elle oynamada kasıt şartının kaldırılması da konuşulan konular arasında. Ayrıca topun oyunda olmadığı zamanların göz önünde bulundurularak 90 dakikanın sonuna eklendiği uzatmalarda, oyuncu değişikliğinin de kaldırılacağı belirtiliyor. Kural değişikliklerinin IFAB'ın önümüzdeki toplantılarında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Son güncelleme 19:31 | 2 Kasım 2018
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