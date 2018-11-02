FIBA Kadınlar EuroCup | ACS Sepsi 87-70 Mersin Büyükşehir Belediyespor

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi ACS Sepsi’ye deplasmanda 87-70 yenildi. Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena’da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-10 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına ise 37-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ACS Sepsi, üçüncü çeyreği 57-46 galip durumda geçip, karşılaşmayı 87-70 kazandı. ACS Sepsi’de 21’er sayı kaydeden Kristina Higgins ve Marina Solopova, maçın en skorer oyuncuları oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yenilgisini, ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı. FIBA Kadınlar EuroCup | Inventa 68-67 Beşiktaş FIBA Kadınlar EuroCup'ta C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Inventa'ya 68-67'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku