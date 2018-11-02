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FIBA Kadınlar EuroCup | ACS Sepsi 87-70 Mersin Büyükşehir Belediyespor
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FIBA Kadınlar EuroCup | ACS Sepsi 87-70 Mersin Büyükşehir Belediyespor

FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ACS Sepsi'ye 87-70'lik skorla mağlup oldu.

2 Kasım 2018 00:05

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi ACS Sepsi’ye deplasmanda 87-70 yenildi. Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena’da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-10 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına ise 37-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ACS Sepsi, üçüncü çeyreği 57-46 galip durumda geçip, karşılaşmayı 87-70 kazandı. ACS Sepsi’de 21’er sayı kaydeden Kristina Higgins ve Marina Solopova, maçın en skorer oyuncuları oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yenilgisini, ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı. 01 Kasım 2018 FIBA Kadınlar EuroCup | Inventa 68-67 Beşiktaş FIBA Kadınlar EuroCup'ta C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Inventa'ya 68-67'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:05 | 2 Kasım 2018
ACS Sepsi FIBA Kadınlar Eurocup mersin büyükşehir belediyespor
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