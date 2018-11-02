Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi olay paylaşım: ‘Genlerimizde var’

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi mücadelesi öncesinde Twitter’dan flaş bir paylaşım yaptı.
Sarı lacivertli ekibin Galatasaray deplasmanında attığı gollerin videosundan bir derleme yapılırken video #GenlerimizdeVar hashtagi ile paylaşıldı.
#GenlerimizdeVar pic.twitter.com/8bKRYjVe8I
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Kasım 2018
Öte yandan “Yolun açık olsun Büyük Fenerbahçe Taraftarı” yazılı bir bir görsel paylaşımında daha bulunuldu.
Yolun açık olsun Büyük Fenerbahçe Taraftarı! pic.twitter.com/ANTasBHxR5
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Kasım 2018