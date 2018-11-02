SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ümraniye metro inşaatında göçük: 2 ölü
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi olay paylaşım: ‘Genlerimizde var’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi olay paylaşım: ‘Genlerimizde var’

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Sarı lacivertli kulübün Twitter hesabı, geçmiş dönemde zorlu deplasmanda atılan gollerden bir derlenen bir video paylaştı.

2 Kasım 2018 10:51

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi mücadelesi öncesinde Twitter’dan flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı lacivertli ekibin Galatasaray deplasmanında attığı gollerin videosundan bir derleme yapılırken video #GenlerimizdeVar hashtagi ile paylaşıldı.

Öte yandan “Yolun açık olsun Büyük Fenerbahçe Taraftarı” yazılı bir bir görsel paylaşımında daha bulunuldu.

02 Kasım 2018 Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sanat camiasından birçok isim skor tahmininde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:34 | 2 Kasım 2018
Fenerbahçe galatasaray
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe