Fatih Terim derbi taktiğini ezberletti: ‘Önde baskı’

Galatasaray, derbi galibiyetine odaklandı, teknik patron Fatih Terim taktiğini belirledi.

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kırılgan durumu değerlendirmek isteyen kurt hoca, önde yapılacak baskıyla rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.

Fatih Terim, baskı altında pas hataları yapan rakip stoperlerden kazanılacak topların gole dönüşeceğine inanıyor.

Orta sahayı Donk-Ndiaye-Belhanda üçlüsüyle kontrol edecek Fatih Terim, tatlı-sert futbol oynamaya yatkın bu isimlerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurmanın planını yapıyor.

Hafta içinde yapılan idmanlarda Rodrigues, Henry Onyekuru ve oynarsa Sinan Gümüş ile yapılacak kanat akınlarına önem verildi. Eren ile kanat oyuncularının uyumu üzerinde de duruldu.

TERİM’DEN 10 GALİBİYET

Fatih Terim, G.Saray'ın başında 27 F.Bahçe derbisine çıktı; 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı. Koeman ise Feyenoord'un başındayken Cimbom'u devirmişti.

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