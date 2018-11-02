Erwin Koeman: ‘Valbuena benim için sürpriz değil’

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a konuk olduğu Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesi öncesinde Phillip Cocu’nun yardımcısı olan ve takımı dev derbiye hazırlayan Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Mathieu Valbuena’nın 11’de başlamasının sürpriz olarak değerlendirilmesine cevaben Koeman, “Benim için sürpriz değil” yanıtını verdi.

Bu sezon ligde yalnızca 4 maçta forma giyen ve bunların 1’inde ilk 11’de başlayan Valbuena’ya kritik derbide 11’de şans tanıyan Koeman, “Son hafta çok iyi çalıştık. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük maçına çıkacağız. İyi bir oyun planına ihtiyacımız var. Öz güvenimiz yüksek şekilde geldik. Rakibimizin hangi durumda olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. SON DAKİKA Sampaoli`nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul`da Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek. İlgili Haberi Oku