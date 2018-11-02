SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Derbide ilk yarıda tek gol!
Erwin Koeman: ‘Valbuena benim için sürpriz değil’
Fenerbahçe

Erwin Koeman: ‘Valbuena benim için sürpriz değil’

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olurken sarı-lacivertlileri derbiye hazırlayan Erwin Koeman, Mathieu Valbuena'ya 11'de şans tanıdı. Koeman sürpriz olarak değerlendirilen bu tercihi hakkında sorulan soruya "Valbuena benim için sürpriz değil" şeklinde yanıt verdi.

2 Kasım 2018 20:11

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a konuk olduğu Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesi öncesinde Phillip Cocu’nun yardımcısı olan ve takımı dev derbiye hazırlayan Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Mathieu Valbuena’nın 11’de başlamasının sürpriz olarak değerlendirilmesine cevaben Koeman, “Benim için sürpriz değil” yanıtını verdi.

Bu sezon ligde yalnızca 4 maçta forma giyen ve bunların 1’inde ilk 11’de başlayan Valbuena’ya kritik derbide 11’de şans tanıyan Koeman, “Son hafta çok iyi çalıştık. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük maçına çıkacağız. İyi bir oyun planına ihtiyacımız var. Öz güvenimiz yüksek şekilde geldik. Rakibimizin hangi durumda olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. 02 Kasım 2018 SON DAKİKA Sampaoli`nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul`da Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine gelmesi için düşünülen ilk isim olan Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Barredes'in yönetimle yapacağı görüşme sonrasında Arjantinli teknik adamla ilgili son karar verilecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:12 | 2 Kasım 2018
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 21:00
1
-
0
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
Yarın - 13:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe