Fenerbahçe’de teknik direktör Philip Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevini geçici olarak devralan Erwin Koeman, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçında takımın başında sahaya çıkacak. Derbi maçı için nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak edilen Hollandalı çalıştırıcı için bir diğer merak konuları ise; Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı?

ERWİN KOEMAN KİMDİR? KOEMAN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Erwin Koeman, 20 Eylül 1961 tarihinde Hollanda’nın Zaandam kentinde dünyaya geldi. Antrenörlük geçmişinden önce futbolculuk kariyerini Hollanda takımlarında sürdüren Koeman, Groningen, PSV, Mechelen takımlarında forma giydi.

Antranörlük kariyerine PSV’nin alt yapısında başlayan Koeman, aynı takımda asistanlık seviyesine yükseldi. 2004 yılında RKC Waalwijk’te teknik direktör olarak göreve gelen Koeman, 2005-2007 sezonunda Feyenoord, 2008-2010 sezonunda Macaristan, 2011’de Utrecht, 2012’de Eindhoven, 2012-2014 tarihlerinde yeniden RKC Waalwijk ve 2014’te Southampton’da görev aldı.

FENERBAHÇE DERBİ PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Türk Telekom Stadı’nda rakibine konuk olacak Fenerbahçe, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu. Söz konusu dönemde Süper Lig’de 25 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 19’unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3’er kez kaybetti.

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray’a karşı 12 lig derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de son 7 sezonda 13 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5’er galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 13 maçta 3 defa yenildi.