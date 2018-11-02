Derbi öncesi üzücü olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti arkadaşları stadı terketti…

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren maç öncesi genç bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti. Tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç taraftarın kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Deplasman tribününde arkadaşlarından gelen üzücü haberi alan Fenerbahçe taraftarları Türk Telekom Stadı’ndan ayrıldı. Galatasaray maçını izleyen çok az bir Fenerbahçe taraftarı tribünde kaldı.

İşte Genç Fenerbahçeliler’den yapılan açıklama:

“1907 Unifeb üyesi bir kardeşimiz TT Arena deplasmanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Tribünde UNIFEB’li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Genç Fenerbahçeliler: Kardeşimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz

FENERBAHÇE DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

“Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz”