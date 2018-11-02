Derbide ilk 11 belli gibi! Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. İki takımda hafta boyunca dev maçı hazırlanırken bu kez derbide iki takımın kadrosunda yer alan yıldızlar değil sakatlıklar ve eksiklikler çok konuşuldu. Galatasaray’da Mariano cezalı, Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör ile henüz anlaşmayan Fenerbahçe’de, Galatasaray maçına takımın başında Erwin Koeman olacak. Islam Slimani ise cezası nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği Galatasaray Fenerbahçe maçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü dev derbide bin 100 özel güvenlik ve 3 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Benzia, Ayew, Soldado

İDDAA’DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!

iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray’a ilk kez 1.65’lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.

DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:

22.10.2017 1.70 Galatasaray

08.03.2017 1.70 Fenerbahçe

20.11.2016 1.60 Fenerbahçe

18.10.2014 1.85 Galatasaray

Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray Fenerbahçe maçında sarı lacivertli takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak olan Erwin Koeman taraftarın merak konusu oldu. Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman hangi takımları çalıştırdı? İlgili Haberi Oku

DERBİDE FENERBAHÇE'NİN HOCASI KEOMAN

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu’nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler’i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman’la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden’in de Koeman’a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe’de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli…

383. DERBİ MAÇI

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.