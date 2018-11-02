CANLI | Galatasaray Fenerbahçe (saat 21.00)

Tüm Türkiye’nin gözü Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde…

Bir tarafta sakatlıklarla boğuşan Fatih Terimli Galatasaray… Diğer tarafta tarihin en kötü Süper Lig sezonlarından birini geçiren ve Teknik Direktör Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe.

Galatasaray’da Mariano cezalı, Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe cephesinde ise Islam Slimani cezası nedeniyle maçta yok. Cocu ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başında Erwin Koeman olacak.

Sarı kırmızılılar onca eksiğe rağmen taraftar avantajıyla galip gelerek zirveyi yeniden ele geçirmenin hesaplarını yaparken, sarı lacivertliler ise derbiyi bir çıkış maçı olarak görüyor…

Galatasaray – Fenerbahçe muhtemel 11’ler…

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Benzia, Ayew, Soldado

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Mariano cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Ayrıca Galatasaray’da Onyekuru, Nagatomo, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Serdar Aziz gibi önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor. Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Feghouli ve Linnes’in derbiye yetişmesi bekleniyor. Fernando’nun ise derbi maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

Slimani cezalı

Fenerbahçe’de Slimani Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayacak. Ayrıca Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan Güçtekin’in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabir Dirar ise kadro dışı.

Cocu gitti…

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ankaragücü maçında alınan kötü sonuç bardağı taşıran son damla oldu. Cocu basın toplantısına bile çıkmadan görevden alındı. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu…

Fenerbahçe’nin derbi hocası Koeman

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1'lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu'nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler'i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor. Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman'la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden'in de Koeman'a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli…

‘Yüreğinizi koyarsanız zafer bizim olur'

Erwin Koeman, takımın başında ikinci idmanını dün yaptırdı. Hollandalı teknik adam, derbi hazırlıklarını yüksek tempolu çalışmalarla sürdürüyor. Dün takıma bir konuşma yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Artık takım olarak hareket etme zamanı geldi. Hata yaparsak, bunun sonuçlarına katlanırız. Özellikle hücuma kalkarken kaptırılan toplar, Ankaragücü maçında kabusumuz oldu. Galatasaray da bu konuda çok tehlikeli. Oyun disiplininden taviz vermeyip savaşırsak işimiz kolaylaşır. Herkes yüreğini ortaya koyarsa, bu derbiden zaferle ayrılan taraf oluruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

388. randevu

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 123. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe’ye karşı Terim üstün

Aslan'ın hocası Fatih Terim, cuma günkü Fenerbahçe maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 55 müsabaka oynadı. Sarı-Kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

Tüm rakiplere karşı önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı. Sarı-Kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Sahasında 7 maçta 5 zafer

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde 1 kez mağlup oldu. Aslan, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Terim idaresinde 7 derbi oynadı. Bu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Cim Bom, 1'inde berabere kaldı, 1'ini ise kaybetti. Sarı-Kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu'nda 2-1'lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Takıma moral için geliyorlar

Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ederken, Galatasaray Yönetimi'nin Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı idareciler, tesislere giderek, kritik maç öncesi tüm takıma ve teknik heyete moral vermeyi planlıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın yarınki antrenmanda sahada olmaları bekleniyor.

Telekom Stadı'nda 10. karşılaşma

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 9 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda Sarı- Kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, Sarı-Lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 9 müsabakada Aslan 10, Kanarya 8 gol kaydetti. Geçen sezonki kapışma golsüz bitmişti.

En tecrübelisi Fernando Muslera

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak yer alıyor. Cim Bom'da 8. sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Sarı Lacivertliler'e karşı 19 müsabakaya çıkarken, onu en yakından takip eden kaptan Selçuk İnan ise 18 derbide görev aldı. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 19 karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez kalesini gole kapattı. Selçuk ise 18 maçta rakip fileleri 3 defa havalandırdı.