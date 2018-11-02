Cadılar Günü partisinde tepki toplayan kostum! Arap elbisesi ve şüpheli paket…

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Rafinha, Cadılar Günü’ne katıldığı kostümle ortalığı ayağa kaldırdı.

Partiye geleneksel Arap elbisesi ile gelen ve elinde “şüpheli paket” havası verilen bir kutuyla poz veren Brezilyalı futbolcu tepkilerin odak noktası oldu.

Bayern Münih’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, ‘bomba saldırısı’ eleştirilerine neden olunca silindi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Rafinha, “Hallowen abartılı kostümleri ile bir korku festivalidir. Niyetim kılık değiştirmekti. İnsanların duygularını zedelemek ya da kimseyi üzmek değildi. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Halloween ist ein Gruselfest mit übertriebenen Kostümierungen, es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern oder in seinen Gefühlen zu verletzen. pic.twitter.com/brealyulRb — Rafinha Official (@R13_official) 1 Kasım 2018

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