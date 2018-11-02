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Cadılar Günü partisinde tepki toplayan kostum! Arap elbisesi ve şüpheli paket…
Dünyadan Futbol

Cadılar Günü partisinde tepki toplayan kostum! Arap elbisesi ve şüpheli paket…

Bayern Münih'in Brezilyalı futbolcusu Rafinha, Cadılar Günü partisinde giydiği Arap elbisesi ve elindeki şüpheli paketi andıran kutu nedeniyle büyük tepki topladı.

2 Kasım 2018 11:55

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Rafinha, Cadılar Günü’ne katıldığı kostümle ortalığı ayağa kaldırdı.

Partiye geleneksel Arap elbisesi ile gelen ve elinde “şüpheli paket” havası verilen bir kutuyla poz veren Brezilyalı futbolcu tepkilerin odak noktası oldu.

Bayern Münih’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, ‘bomba saldırısı’ eleştirilerine neden olunca silindi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Rafinha, “Hallowen abartılı kostümleri ile bir korku festivalidir. Niyetim kılık değiştirmekti. İnsanların duygularını zedelemek ya da kimseyi üzmek değildi. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 13:19 | 2 Kasım 2018
Arap elbisesi bayern münih Rafinha
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