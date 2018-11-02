Başakşehir’den Beşiktaş’a Emre Belözoğlu operasyonu!

Süper Lig’de 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, siyah beyazlı ekibe Emre Belözoğlu sürprizi yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik Gazetesi’nin haberine göre; bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi süren 38 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun, Beşiktaş maçında ikinci yarıda sahaya sürülebileceği iddia edildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın kritik mücadele öncesinde Emre Belözoğlu ile yaşanan gelişmelerin duyurulmasını istemediği öğrenilirken ağrılarını atlatan Belözoğlu’nun kadroda yer alması bekleniyor.

Öte yandan sakatlığı sona eren bir başka yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor’un da zorlu Beşiktaş mücadelesinde sahada olabileceği ifade edildi.