Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası’nda çeyrek finalde!

Meksika’da süren Ampute Futbol Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, İrlanda’yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, San Juan de los Lagos kentinde oynanan karşılaşmada rakibini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya’nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

İrlanda karşısında aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen milliler, Rusya ile eşleşti. Türkiye-Rusya çeyrek final maçı, 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak.