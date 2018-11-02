SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ümraniye metro inşaatında göçük: 2 ölü
Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası’nda çeyrek finalde!
Milli Takımlar

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası’nda çeyrek finalde!

Son 16 turunda İrlanda'yı 4-0'lık skorla geçen Türkiye, çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu

2 Kasım 2018 11:20

Meksika’da süren Ampute Futbol Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, İrlanda’yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, San Juan de los Lagos kentinde oynanan karşılaşmada rakibini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya’nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

İrlanda karşısında aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen milliler, Rusya ile eşleşti. Türkiye-Rusya çeyrek final maçı, 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak.

Son güncelleme 11:26 | 2 Kasım 2018
Ampute Milli Takımı
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe