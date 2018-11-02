Ali Koç’tan Damien Comolli itirafı! Yeni hoca için aklındaki isim…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, sarı lacivertli kulüpte yaşananlarla ilgili öz eleştirilerde bulunduğu öğrenilirken Sportif Direktör Damien Comolli’nin takıma müdahale etmekte geciktiğini ifade ettiği belirtildi.

Skorer’den Senad Ok’un haberine göre; FB TV Eski Genel Müdürü İhsan Topaloğlu’nun veda yemeğinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Koç, yaşanan gelişmeleri ve durum değerlendirmesi yaptı.

Takımın mevcut durumunun baş sorumlusu olarak kendisini gösteren Ali Koç’un, Sportif Direktör Comolli için “Takıma müdahale etmekte geç kaldı” dediği ve bunun etkisiyle takımın bir türlü toparlanamadığını söylediği iddia edildi.

Fransız idarecinin kontrolü daha önce ele alması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda daha sonra yeni teknik direktör adayları hakkında konuşuldu. Yerli ve yabancı bütün adayların değerlendirildiği ancak henüz anlaşılan bir teknik adam olmaması nedeniyle sürecin biraz daha uzayabileceği ğrenildi.

Öte yandan Ersun Yanal ismine mesafeli duran Ali Koç’un bu sezonu kurtaracak bir teknik adamla anlaştıktan sonra gelecek sezon takımın başına Abdullah Avcı’yı getirmek istediği ise iddialar arasında yer aldı.

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