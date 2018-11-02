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Ali Koç stat girişinde tek tek oyuncularını bekledi
Fenerbahçe

Ali Koç stat girişinde tek tek oyuncularını bekledi

Galatasaray ile oynanacak derbi için Türk Telekom Stadı'na takım otobüsüyle birlikte gelen Ali Koç, oyuncularının tek tek içeriye girmesini bekledi.

2 Kasım 2018 20:54

Süper Lig’de 11.haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç Türk Telekom Stadı’na takım otobüsüyle geldi.

Stat girişinde otobüsten ilk inen isim olan Ali Koç beraberindeki yöneticilerle birlikte kapı girişine geçerek takımı beklemeye başladı. Teknik heyet ve futbolcuların tek tek içeriye girmesini bekleyen Ali Koç, son oyuncusunun da içeriye girdiğinden emin olana kadar kapıda kaldı.

En arkadan gelen takım tercümanı Deniz Sarıtaç’a otobüste kalan kimsenin olup olmadığını soran başkan daha sonra içeriye giriş yaptı.

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 20:55 | 2 Kasım 2018
ali koç Fenerbahçe galatasaray
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