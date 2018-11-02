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Alex de Souza’dan derbi paylaşımı: ‘Beni en çok duygulandıran gollerimden’
Fenerbahçe

Alex de Souza’dan derbi paylaşımı: ‘Beni en çok duygulandıran gollerimden’

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini unutmayan Alex de Souza, sarı lacivertli formayla Galatasaray'a attığı golün videosunu paylaşarak "Beni en çok duygulandıran gollerimden biri" ifadelerini kullandı.

2 Kasım 2018 08:46

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Lefter Küçükandonyadis ve Metin Oktay’ın fotoğrafını paylaşarak “Başarılar Fenerbahçem” yazan Brezilyalı futbolcu, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbide attığı kafa golünün videosunu da paylaştı.

Alex de Souza, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonundaki krtik Galatasaray derbisinde attığı golün videosu için “Hayatımda beni en çok duygulandıran gollerimden biri. yenik durumdayken rakibin evinde maçı çevirip 87. Dakikada galibiyet golünü atmak… hissettirdikleri çok fazlaydı.. Fenerbahçe'ye bugün başarılar” dedi.

İşte Brezilyalı efsanenin o paylaşımı;

Son güncelleme 08:46 | 2 Kasım 2018
alex de souza Fenerbahçe galatasaray
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