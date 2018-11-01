Ziraat Türkiye Kupası: Sarıyer Çaykur Rizespor: 1-2

Maçtan dakikalar
2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ujkani'de kaldı.
14. dakikada Sarıyer savunmasının hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kubilay'da kaldı.
23. dakikada sağ taraftan Petrucci'nin yaptığı ortada kale önünde Jach'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol taraftan Fırat'ın içeri çevirdiği topu ön direkte İskender indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Bertül'ün düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
43. dakikada Mustafa'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kale önünde Montassar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
47. dakikada Abdullah'ın ceza sahası içinde Gladky'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat penaltı olarak değerlendirdi.
48. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışı üstten auta gitti.
62. dakikada kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bertül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Petrucci çizgi üzerinden çıkardı.
83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abdullah Topkara'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İbrahim Bozbey xx
Sarıyer: Kubilay xx, Ozan xx, Abdullah Karmil xx, Fırat xx, Hüsnü xx, Nuri Aydın xx (Doğukan dk.77 x), Adem Koçak xx, Abdullah Topkara xxx, Kerem Çalışkan xx (Emirhan Akdemir dk. 82 ?), Bertül Kocabaş xxx, İskender Alın xx
Yedekler: Ümitcan, Özgür, Mürsel, Feyyaz, Alim
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Çaykur Rizespor: Ujkani xx, Robin Yalçın xx, Montassar xxx, Jach xxx, Fink xx (Koray dk. 46 x), Süleyman Koç xx (Aminu dk. 63 x), Petrucci xx, Mustafa Saymak xx, Samudio x, Gladky xx, Emirhan Topçu xx (Brabec dk. 86 ?)
Yedekler: Cihan, Mehmet Uslu, Traore, Boldrin, Ali Çamdalı, Eren, Muriqi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jach (dk. 23), Montassar (dk.43) (Çaykur Rizespor) Bertül (dk. 28) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Fırat, Kerem, Abdullah Karmil (Sarıyer) Petrucci, Jach (Çaykur Rizespor)