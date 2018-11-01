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UEFA finallerine 9 stat aday gösterildi
Dünyadan Futbol

UEFA finallerine 9 stat aday gösterildi

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa finalleri için 9 stat yarışacak.

1 Kasım 2018 13:13

Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi Bayern Münih’in stadı Allianz Arena ile Rusya’nın Petersburg kentindeki Saint Petersburg Stadı aday gösterilirken, UEFA Avrupa Ligi finali için de Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Ernst Happel Stadı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Dinamo Arena ve adı daha sonra açıklanacak İspanya’nın Sevilla kentindeki bir stat aday listesinde yer aldı.

UEFA Süper Kupa finali için Belarus’un başkenti Minsk’teki Dinamo Stadı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki Olimpiyat Stadı, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Windsor Park ile Ukrayna’nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı yarışacak. Finallere ev sahipliği yapacak statlar, UEFA’nın gelecek yıl mayıs ya da haziran ayındaki toplantısında açıklanacak.

Son güncelleme 13:13 | 1 Kasım 2018
Allianz Arena şampiyonlar ligi stat
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