Türkiye Kupası’nda skandal karar! Top filelere çarptı hakem golü vermedi…

Yeni Malatyaspor ile Kırklarelispor’u karşı karşıya getiren Türkiye Kupası maçının 24. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Malatya ekibinde Murat Akça’nın kafa vuruşu, kale filelerine çarparak sahaya geri döndü. Ancak nizami olan bu gol geçerli sayılmadı. Yeni Malatyasporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu topun çizgiyi geçmediğini işaret etti ve ‘devam’ dedi.

Yen Malatyaspor 83. dakikada Aleksic ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı ve Türkiye Kupası’nda tur atlayan taraf oldu.

Bilindiği üzere Türkiye Kupası’nda Video Yardımcı Hakem Sistemi olmadığı için pozisyonun tekrarları izlenemiyor.