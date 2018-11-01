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Türkiye Kupası’nda skandal karar! Top filelere çarptı hakem golü vermedi…
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda skandal karar! Top filelere çarptı hakem golü vermedi…

Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor maçında hakem skandalı yaşandı. Mücadelede ev sahibi ekibin kale filelerine çarparak sahaya geri dönen topu gol olarak sayılmadı.

1 Kasım 2018 14:48

Yeni Malatyaspor ile Kırklarelispor’u karşı karşıya getiren Türkiye Kupası maçının 24. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Malatya ekibinde Murat Akça’nın kafa vuruşu, kale filelerine çarparak sahaya geri döndü. Ancak nizami olan bu gol geçerli sayılmadı. Yeni Malatyasporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu topun çizgiyi geçmediğini işaret etti ve ‘devam’ dedi.

Yen Malatyaspor 83. dakikada Aleksic ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı ve Türkiye Kupası’nda tur atlayan taraf oldu.

Bilindiği üzere Türkiye Kupası’nda Video Yardımcı Hakem Sistemi olmadığı için pozisyonun tekrarları izlenemiyor.

Son güncelleme 14:48 | 1 Kasım 2018
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