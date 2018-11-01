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THY Euroleague | Fenerbahçe 87-84 Bayern Münih
Euroleague

THY Euroleague | Fenerbahçe 87-84 Bayern Münih

THY Euroleague'de normal sezonun 5. haftasında Fenerbahçe, konuğu Bayern Münih'i 88-84 yendi ve dördüncü galibiyetini elde etti.

1 Kasım 2018 22:37

THY Euroleague’de normal sezonun 5. maçında Bayern Münih’i konuk etti. Temsilcimiz baştan sona üstün götürdüğü müsabakada parkeden 88-84’lük skorla galip ayrıldı ve sezonun 4. galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Temsilcimizde Luigi Datome 18 sayıyla, Jan Vesely ise 16 sayıyla oynadı. Kostas Sloukas ise 10 sayısının yanına 10 da asist ekledi ve ‘double-double’a imza atarak karşılaşmaya damga vurdu. Konuk ekipte ise Devin Booker 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. 01 Kasım 2018 FIBA Kadınlar Euroleague | Hatay BŞB 74-77 TTT Riga FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci maçında Hatay BŞB, konuğu TTT Riga'ya 77-74'lük skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 1 Kasım 2018
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