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SON DAKİKA | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Futbol

SON DAKİKA | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

1 Kasım 2018 12:00

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus’un yöneteceğini açıkladı.

01 Kasım 2018 Yine derbi yine Aydınus! İşte Galatasaray-Fenerbahçe karnesi... Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ikinci derbisinde yine hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Bu sezon Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da görev yapan Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak. İlgili Haberi Oku

2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00’daki derbide Fırat Adyınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Son güncelleme 13:59 | 1 Kasım 2018
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