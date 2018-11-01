SON DAKİKA | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus’un yöneteceğini açıkladı.
2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00’daki derbide Fırat Adyınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu