Rose geri döndü! Kariyer rekoru, maçı kurtaran blok ve gözyaşları…

2011 yılında 22 yaşındayken Chicago Bulls formasıyla kazandığı mvp ödülüyle bu onura layık görülen en genç oyuncu unvanını elde eden Derrick Rose’un kariyeri peş peşe yaşadığı sakatlıklar, geçirdiği 4 diz ameliyatı ve kişisel sorunları nedeniyle sonlanma aşamasına kadar gelmişti. Minnesota Timberwolves, Utah Jazz’ı 128-125 yenerken sahnede Derrick Rose vardı.

Rose, 19/31 saha içi isabeti, 4/7 üçlükle 50 sayı 4 ribaund 6 asist 2 top çalma ve maç kazandıran bloğu ile gecenin yıldızı oldu. Kariyer rekoru kıran Derrick Rose maç sonu röportajlarını gözyaşları içinde verdi. Çok duygusal olan Rose, “Bunun için çok çalıştım. Benim için çok önemli” dedi.

Büyük bir geri dönüşe imza atan Rose maç sonunda göz yaşlarına hakim olamazken Minnesota taraftarı da 30 yaşındaki oyuncuyu MVP tezahüratlarıyla soyunma odasına gönderdi.

2016’da Chicago’dan ayrıldıktan sonra New York Knicks ve Cleveland Cavaliers’ta kendisinden beklenilen performansı ortaya koyamayan Rose, geçen sezonun son bölümünde Timberwolves’la sözleşme imzalamıştı.

Towns 28 sayı 16 ribaund 4 asist ile oynarken James Nunnally 21 dakika süre alıp 2 sayı 3 ribaund 3 asist üretti.

Deplasmanda ilk yenilgisini alan Utah’ta Donovan Mitchell 26 sayı 5 asist, Rudy Gobert 22 sayı 13 ribaund, Joe Ingles 13 sayı 6 ribaund 5 asist ile forma giydi.