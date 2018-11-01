Roland Garros Tenis Turnuvası’nı en fazla kazanan tenisçi kimdir? | Hadi ipucu sorusu (1 Kasım Perşembe)

Hadi bu akşam spor ipucu sorusu sordu! Roland Garros Tenis Turnuvası, her yıl Mayıs ayında Paris’te bulunan Stade Roland Garros’da düzenlenen dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ikincisidir.Roland Garros Tenis Turnuvası'nı en fazla kazanan tenişçi RAFAEL NADAL’dır.

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal Parera (d. 3 Haziran 1986, Manacor, Mallorca), İspanyol tenisçidir. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir grand slami 9 kez kazanan ilk tenisçi olmuştur. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık’ta en büyük rakibi Federer’i yenerek şampiyon olmuştur.

Fransa Açık’ta 2005 yılında kazandığı ilk “grand slam” şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 17 yıla çıkarmıştır. Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira’nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Dört yaşında halen koçluğunu yapan amcası Toni’nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.