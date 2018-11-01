Murat Murathanoğlu FBTV’de

Basketbol sunucusu ve yorumcusu Murat Murathanoğlu’nun yeni adresi belli oldu…

Murathanoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün televizyon kanalı FB TV’de sarı lacivertli kulübün basketbol takımlarına ilişkin program yapacak.

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Murathanoğlu, “FB TV ile Euroleague maçları maç önü ve maç sonu programları ve Pazar sabahları saat 11:00 Euroleague programı için anlaşmış bulunuyorum. Tüm kapılar kapatılmışken, Euroleague ateşim yanarken ve Avrupa’nın basketbolda markası olmuş Fenerbahçe basketbol takımından kopmadığım için mutluyum. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Murat Murathanoğlu son olarak BeIn Sports’ta görev yapıyordu.