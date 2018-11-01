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Mehmet Demirkol: Fenerbahçe için Abdullah Avcı çok da uzak durmuyor!
Futbol

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe için Abdullah Avcı çok da uzak durmuyor!

Mehmet Demirkol, beIN SPORTS HABER'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi ve derbi öncesi iki ekiptedeki gelişmeleri değerlendirdi. Sarı lacivertlilerde yeni hoca konusuna da değinen Demirkol, 'Abdullah Avcı çok da uzak durmuyor' ifadelerini kullandı.

1 Kasım 2018 13:06

BeIN Sports’ta yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’de yaşanan hoca sorunu ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol’un açıklamaları…

Jardim’e gelirsek, çok başarılı bir dönem geçirdi Monaco’da. Hızlı hızlı takımı toparlamayı bilen pratik bir teknik direktör. Bu konuda itirazım olmaz. Ancak Türkiye’yi bilecek, tanıyacak dediğiniz zaman 3 isim geliyor aklınıza. Türkiye’de Türk teknik direktörler başarılı olur olayına geliyor olay… Avrupa’nın en başarısız teknik direktörleri Türk teknik direktörleridir.

Yılmaz Vural, tabii ki bugüne kadar yapmalıydı (Büyük takım yönetmeliydi). Biraz kendi hatası diyebilirim. Cocu’ya verilen destek ile Aykut Hoca’ya verilen destek aynı mı? Cocu’yu burada destekleyen var mı? Medyada sıfır…

Koeman ve ekibine kısa vadeli zaman verildi. Peki ne kadar bu kısa vade? Belki Cuma akşamına kadar. Galatasaray’a Alanya’ya Trabzon’a yenildi, tutamazsın ki? Ama Galatasaray’ı Alanya’yı ve Trabzon’u yendi, niye yollayasın ki?

Blanc gelecek diyorlar! Blanc kavga da eder yani. Fenerbahçe’nin başına kim gelse ücreti fazla gelecek zaten. En çok konuşulana en çok şaşırılır zaten. Bütün her şeyi birleştirince, Abdullah Avcı formülü çok da uzak durmuyor.

GALATASARAY BASKILI BAŞLAYACAKTIR

Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yıpratıcı bir oyunla başlayacağını düşünüyorum.

Jailson'un defansif yönü ve pozisyon alma özelliği pek iyi değil, Josef de Souza bu yüzden özleniyor olabilir.

Son güncelleme 13:26 | 1 Kasım 2018
Fenerbahçe galatasaray MEHMET DEMİRKOL
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