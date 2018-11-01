Manchester United efsanesi Gary Neville’den Galatasaray itirafı!

Manchester United efsanesi ve şimdilerin televizyon yorumcusu eski futbolcu Gary Neville, kişisel Twitter hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İngiliz futbol adamı “Yurtdışında oynadığın en gürültülü stat hangisi” sorusuna “Ibrox (Glasgow Rangers’ın maçlarını oynadığı stadyum) veya Galatasaray” yanıtını verdi. Yanıt kısa sürede binlerce kez beğenildi.

Gary Neville, 1993 yılında henüz 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı Ali Sami Yen Stadyumu’nda sahaya çıkmıştı. Old Trafford’da 3-3 biten maçın rövanşında Galatasaray Ali Sami Yen’de Kırmızı Şeytanlar’la golsüz berabere kalarak United’ı kupa dışına itmiş ve bu sonuç bütün dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan mücadelede Gary Neville 85. dakikada oyuna dahil olmuştu.

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