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MAÇ SONUCU | Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldak Kömürspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldak Kömürspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor aynı ligde mücadele ettiği konuğu Zonguldak Kömürspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

1 Kasım 2018 20:31

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Menemen Belediyespor evinde Zonguldak Kömürspor’u 2-0 mağlup ederek tur atladı. 5’inci dakikada Menemen atağında soldan Okan’ın ortasında ceza sahasındaki Rıdvan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı. 17’nci dakikada konuk ekipten Burak sağdan kesti. Emre’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 27’nci dakikada Okan’ın uzun pasında topla buluşan Umut çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Mustafa topu son anda kornere çeldi. 30’uncu dakikada Zonguldak takımında Emre’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan sert vurdu, top kaleyi bulmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

47’nci dakikada Menemen golü buldu. Sağdan Mustafa’nın ortasında ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Veli topa dokundu: 1-0. 63’üncü dakikada konuk ekipten Gencay, Semih´e arkadan faulü sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 64’üncü dakikada Zonguldak ekibinde Onur soldan korner kullandı. Emre ceza sahasında vurdu, top direkten döndü. 72’nci dakikada konuk takımdan Tahir’in ceza sahası çizgisinden sert şutunda önce kaleci Necati sonra direk gole izin vermedi. 78’inci dakikada Menemen atağında Serhat’ın sağdan derinlemesine pasında ceza sahası karıştı. Umut fırsatı gole çevirdi: 2-0. Karşılaşma Menemen Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman, Hamdi Tontu, Okan Akbal

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati – Veli, Alberk, Talha, Semih, Taşkın, Mustafa (Dk. 62 Serhat), Umut (Dk. 82 Murat), Rıdvan (Dk. 67 Tayfun), Okan, Ali

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa – Şevket, Rıdvan, Burak, Emre, Gencay, Kaptan Kaan, Cömert (Dk. 54 Onur), Berkan, Okan (Dk. 70 Tahir), İsmail (Dk. 54 Turan)

GOLLER: Dk. 47 Veli, Dk. 78 Umut (Menemen)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Gencay (Zonguldak)

SARI KARTLAR: Alberk (Menemen) – Gencay (Zonguldak) 01 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 3-1 Dersim 62 Spor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur mücadelesinde Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, konuğu Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dersim 62 Spor'u normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda bulduğu iki golle 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:31 | 1 Kasım 2018
Menemen Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası zonguldak kömürspor
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