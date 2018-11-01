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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği, konuğu Diyarbekirspor'u 90'da Cengizhan Akgün'ün kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve 5. Tur'a yükseldi.

1 Kasım 2018 23:18

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçı mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek 5. Tur'a yükseldi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bersan Duran

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Arnason (Mert Çetin dk. 51), Deniz Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 81), Escobar, Canber Aydın (Bekir Yılmaz dk. 88), Mahmut Boz, Matei, Cengizhan Akgün, Rahmetullah Berişbek

Diyarbekirspor: Turgut Kirveli, Saffet Yazar, Özgür Kedikli, Gökhan Ünver, Sedat Dursun (Emre Tosun dk. 73), Umut Dilek, Gökhan Köseoğlu, Emre Pehlivan (Aykut Çiftçi dk. 84), Tuğay Adamcıl (Mustafa Aydoğdu dk. 46), Fikret Topaloğlu, Osman Bayrak

Gol: Cengizhan Akgün (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Mahmut Boz (Gençlerbirliği) 01 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Göztepe 4-0 Çengelköy | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, BAL temsilcisi konuğu Çengelköy'ü 4-0'lık skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Göztepeli futbolcular maça lösemiye dikkat çekmek için maskelerle çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:19 | 1 Kasım 2018
diyarbekirspor Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası
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