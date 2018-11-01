MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 3-1 Pendikspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 3-1 yenerek tur atladı. 20. dakikada ceza yayı önünde yerden sert vuran Balıkesirspor Baltok futbolcusu Abdülkadir’in şutu kale direği yanında auta çıktı. 22. dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Mehmet, Muhammed’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Mehmet’in sert şutu ağlara gitti ve Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 24. dakikada Balıkesirspor Baltok kalecisi Atilla’nın topu kaybetmesi sonrası topla buluşan Pendikspor oyuncusu Berkan’ın şutu kale direğinden auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pendikspor oyuncusu Berkan’ın şutu ağlarla buluştu. Pendikspor bu golle rakibini yakaladı: 1-1. 45’inci dakikada Mehmet’in ceza sahasına yaptığı ortada Abdülkadir topu kontrol edip, Sedat’a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelerle buluştu ve Balıkesirspor Baltok ilk yarıyı rakibi karşısında 2-1 üstün kapattı. 85. dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Sedat’ın ortasında topla buluşan Abdülkadir’in sert şutu filelere gitti: 3-1. Balıkesirspor Baltok rakibini 3-1’lik skorla yenerek tur atladı.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla, Muhammed (Dk. 85 Okan), Mehmet (Dk. 74 Furkan), Abdulkadir (Dk. 89 Rahmi), Sedat, Oğuz, Uğur, Otoo, Glumac, Doğa, Cumali

PENDİKSPOR: Mehmet, Erdinç, Fatih, Okan (Dk. 62 Ozan), Ahmet, Oktay, Erdem (Dk. 40 Taha), Tunay, Berkan, Batuhan, Mahmut (Dk. 66 Mehmet Zahit)

GOLLER: Dk. 22 Mehmet, Dk. 45 Sedat, Dk. 85 Abdülkadir (Balıkesirspor Baltok) – Dk. 30 Berkan (Pendikspor)

SARI KART: Ahmet (Pendikspor) MAÇ SONUCU | Göztepe 4-0 Çengelköy | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, BAL temsilcisi konuğu Çengelköy'ü 4-0'lık skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku