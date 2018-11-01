MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 3-1 Dersim 62 Spor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Dersim 62 Spor’u normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı 2 golle 3-1 mağlup etti. 9’uncu dakikada Adana Demirspor orta sahadan hızlı çıktı ve Traore sol kanattaki Orkan’ı gördü. Orkan’ın ortasına iyi yükselen Batuhan’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 17’nci dakikada Traore ortadan hızlı çıkarak soldaki Hakan’ı gördü. Hakan’ın ortasında topa gelişine yarım vole vuran Berk’in şutu ağlarla buluştu: 1-0. 33’üncü dakikada soldan derine inen Hakan’ın ortasında topa yükselen Batuhan Karadeniz müsait pozisyonda topu kafayla dışarı yolladı.

53’üncü dakikada Dersim 62 Spor’un kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Doğancan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş’un parmaklarının ucundan ağlara gitti: 1-1. 60’ıncı dakikada orta sahada Adana Demirspor oyuncularının yaptığı hata sonucu top Doğancan’ın önunde kaldı. Önünü boşaltan Doğancan kaleciyi de geçerek topu kaleye yuvarladı. Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı. 62’nci dakikada Dersim 62 Spor kontra atakta topu Yasin Mert ile buluşturdu. Yasin topu hızla ceza sahasına sürerken Adana Demirsporlu Talha tarafından yere düşürüldü. Hakem Talha’ya direk kırmızı kart gösterdi. MAÇ SONUCU | Kayserispor 6-1 Pazarspor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Kayserispor, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Pazarspor'u 6-1 yenerek tur atladı. İlgili Haberi Oku 97’nci dakikada Adana Demirspor sağ kanatta Traore ile derine indi. Bu futbolcunun yerden pasında topla buluşan Emre’nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı. 104’üncü dakikada Adana Demirspor orta sahasından gelen ara pasla Kosecki bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciyi geçti ama Dersim 62 Spor savunması meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. 114’üncü dakikada orta sahadan topu alan Orkan, rakimlerini geçerek ceza sahasına girip Traore’ye gönderdi. Traore’nin vuruşu ağlara gitti: 2-1. 119’uncu dakikada Kosecki, sol kanattan çizgiye indiği anda pasını Emre Nefiz’i gönderdi. Emre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşma Adana Demirspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş – Talha, Hamidou Traore, Anderson (Dk. 67 Orhan), Berk, Hakan, Rüştü, Murat Akın (Dk. 54 Emre Nefiz), Orkan, Batuhan (Dk. 105 Boubacar Traore), Batuhan Karadeniz (Dk. 82 Kosecki)

DERSİM 62 SPOR: Mehmet – Murat, Mehmet Aydur (Dk. 89 Hüseyin Can), Emre Aydoğan, Nurlan (Dk. 46 Rodriguez), Ferhat (Dk. 111 Eyüp), Fatih, Ahmet, Yasin, Caner, Doğancan

GOLLER: Dk. 17 (KK) Fatih, Dk. 114 Baubacar Traore, Dk. 119 Emre Nefiz (Adana Demirspor) / Dk. 53 Doğancan (Dersim 62 Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Talha (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Hamidou Traore, Emre, Boubacar Traore (Adana Demirspor) – Ferhat, Yasin, Nurlan, Ahmet (Dersim 62 Spor) MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku