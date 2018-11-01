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Kevin Mirallas’tan Fenerbahçe itirafı: ‘Parayı seçseydim…’
İtalya Serie A

Kevin Mirallas’tan Fenerbahçe itirafı: ‘Parayı seçseydim…’

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas, Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak İtalyan ekibinde transfer olmayı seçtiğini itiraf etti.

1 Kasım 2018 08:24

SKOR DIŞ HABERLER / Uzun süre İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giydikten sonra sezon başında Fiorentina’ya transfer olan Kevin Mirallas’tan Fenerbahçe itirafı geldi.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız, “Eğer parayı seçseydim doğuda futbol oynardım. Fenerbahçe’den teklif geldi ama Fiorentina’yı seçtim” ifadelerini kullandı.

Yeni takımındaki uyum sürecini atlatamadığını dile getiren Mirallas, “Burada tek bir gün izin yapmadan çalışıyorsunuz. İngiltere’den çok farklı. İngiltere’de rekabet daha fazla ama stres yok. Bazen teknik direktör Pioli’nin çılgın olduğunu düşünüyorum. Ama maç oynanırken neden bu kadar çalıştığınızı anlayabiliyorsunzu” dedi.

Serie A’da bu sezon 6 maça çıkan Mirallas henüz skora katkıda bulunamadı.

Fransa’da Lille altyapısında yetişen Mirallas, Saint Etienne ve Olympiakos gibi kulüplerde de forma giydi.

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Son güncelleme 08:24 | 1 Kasım 2018
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