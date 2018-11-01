Juventus’un eski yıldızı Vincenzo Iaquinta’ya hapis cezası

Eski İtalyan yıldız futbolcu Vincenzo Iaquinta, yargılandığı suç örgütü davasında 2 yıl hapis cezası aldı. İtalya’nın Calabria bölgesi merkezli suç örgütü “Ndrangheta” hakkında devam eden ve 150’den fazla kişinin şüpheli sıfatıyla yargılandığı davada, eski İtalyan milli futbolcu Iaquinta da suçlu bulundu.

Suç örgütüne üye olmak suçlamasından aklanan Vincenzo Iaquinta, daha önce mahkeme tarafından alınan kararla silah taşıması yasaklanan babasına, yetkililere haber vermeden silah temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Giuseppe ise örgütle bağlantısı olması nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı.

Tarafların, cezaya itiraz etmek için üst mahkemeye başvuracağı belirtildi. Futbol kariyerinde uzun yıllar Udinese ve Juventus formalarını giyen Vincenzo Iaquinta, 40 maçta 6 gol attığı İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmıştı. Antonio Conte`nin Real Madrid hayali lobiye takıldı! Listenin 1 numarası değişti Real Madrid'de Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasından sonra yerine geçecek ilk isim olarak gösterilen Antonio Conte, İspanyol futbolculardan veto yedi. Real Madrid, teknik direktör adayı için rotayı İngiltere'ye çevirdi. İlgili Haberi Oku