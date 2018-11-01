Galatasaray Fenerbahçe derbisi için flaş karar! Bin 100 özel güvenlik, 3 bin polis…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Cuma günü oynanacak derbi öncesi gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı.

İstanbul genelinde gerçekleşen maçlarda güvenliği sağlayan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, müsabakalardaki şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, taraftarların huzurlu ve güvenli şekilde karşılaşmayı izlemeleri amacıyla görev yapıyor.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı diğer tüm birimler, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında yarın Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi, müsabakanın güvenli bir şekilde başlaması, bitmesi ile taraftarların stadyumlarda huzurlu ve güvenli bir şekilde yerlerini almaları amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda gerekli tüm planlamalarını tamamladı.

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Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Nadir Öztürk, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, derbinin güvenli bir şekilde geçmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce bütün planlamaların yapıldığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Öztürk, “Yaklaşık bin 100 özel güvenlik personeli ve 3 bin polis ile bu derbinin huzurlu ve güvenli oynatılması için bütün tedbirlerimizi alacağız. Taraftarların toplanma noktaları ile stadyuma geleceği güzergahlarda, stadyumlardaki arama noktalarında, turnike önlerindeki aramalarda, maç öncesi, esnası ve sonrasında alınacak bütün tedbirlerimizi planlamış durumdayız.” diye konuştu.

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