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FIBA Kadınlar Euroleague | Perfumerias Avenida 88-82 Fenerbahçe
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FIBA Kadınlar Euroleague | Perfumerias Avenida 88-82 Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Perfumerias Avenida'ya 88-82 mağlup oldu.

1 Kasım 2018 00:47

FIBA Kadınlar Euroleague’de B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçında Perfumerias Avenida’ya konuk oldu. Normal süresi 75-75 sona eren maçı ev sahibi ekip 88-82’lik skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini, ev sahibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Krisi Tijana Givens 18 sayı ve 4 ribaundla Angelica Robinson ise 17 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle öne çıkan isimler oldu. Temsilcimizde ise Anastasiya Verameyenka 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Verameyenka’ya, Cecilia Zandalasini 18 sayı ve 4 ribaund ve 1 asistle destek olurken Kanaryalar’ın çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. 31 Ekim 2018 FIBA Kadınlar EuroCup | Energa Torun 77-55 Galatasaray FIBA Kadınlar EuroCup'ta B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Energa Torun'a 77-55'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:47 | 1 Kasım 2018
Fenerbahçe FIBA Kadınlar Euroleague PERFUMERIAS AVENIDA
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