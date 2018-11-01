FIBA Kadınlar Euroleague | Hatay BŞB 74-77 TTT Riga

FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Letonya temsilcisi TTT Riga'ya 74-77 yenildi. Maçı baştan sona kadar küçük farklarla da olsa üstün götürmeyi başaran temsilcimiz son bölümde rakibinin öne geçmesine engel olamadı ve gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Elena Chemova (Rusya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Alexandra Stan (Romanya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 5, Paris 14, Snytsina 15, Cansu Köksal, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 21, Johnson 14, Gajic 3

TTT Riga: Rozenberga, Melnbarde 12, Peddy 19, Brumermane, Pulvere 2, Slaugther 9, Vitola 4, Kreslina 20, Eglita 11

1. Periyot: 21-18 (Hatay lehine)

Devre: 41-39 (Hatay lehine)

3. Periyot: 57-54 (Hatay lehine) FIBA Kadınlar Euroleague | Perfumerias Avenida 88-82 Fenerbahçe FIBA Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Perfumerias Avenida'ya 88-82 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku