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FIBA Kadınlar EuroCup | Inventa 68-67 Beşiktaş
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FIBA Kadınlar EuroCup | Inventa 68-67 Beşiktaş

FIBA Kadınlar EuroCup'ta C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Inventa'ya 68-67'lik skorla mağlup oldu.

1 Kasım 2018 23:56

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rusya temsilcisi Inventa’ya deplasmanda 68-67 yenildi. Kursk kentinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere biterken, ev sahibi ekip soyunma odasına 36-32 önde gitti.

Beşiktaş, üçüncü çeyreği 58-53 üstün geçerken, son periyotta daha etkili bir mücadele ortaya koyan Inventa, müsabakadan 68-67 galip ayrıldı.  Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grupta ikinci maçını da kaybederken, Rus ekibi ise ilk galibiyetini elde etti. 01 Kasım 2018 FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ 63-85 Çukurova Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup'ta ülkemizi temsil eden takımlardan BOTAŞ ve Çukurova Basketbol, Ankara'da bir araya geldi. Parkeden konuk ekip Çukurova, 85-63'lük skorla galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:56 | 1 Kasım 2018
beşiktaş FIBA Kadınlar Eurocup Inventa
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