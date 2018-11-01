FIBA Kadınlar EuroCup | Inventa 68-67 Beşiktaş

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rusya temsilcisi Inventa’ya deplasmanda 68-67 yenildi. Kursk kentinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere biterken, ev sahibi ekip soyunma odasına 36-32 önde gitti.

Beşiktaş, üçüncü çeyreği 58-53 üstün geçerken, son periyotta daha etkili bir mücadele ortaya koyan Inventa, müsabakadan 68-67 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grupta ikinci maçını da kaybederken, Rus ekibi ise ilk galibiyetini elde etti. FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ 63-85 Çukurova Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup'ta ülkemizi temsil eden takımlardan BOTAŞ ve Çukurova Basketbol, Ankara'da bir araya geldi. Parkeden konuk ekip Çukurova, 85-63'lük skorla galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku