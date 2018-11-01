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FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ 63-85 Çukurova Basketbol
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FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ 63-85 Çukurova Basketbol

FIBA Kadınlar EuroCup'ta ülkemizi temsil eden takımlardan BOTAŞ ve Çukurova Basketbol, Ankara'da bir araya geldi. Parkeden konuk ekip Çukurova, 85-63'lük skorla galip ayrıldı.

1 Kasım 2018 23:52

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu’nda iki temsilcimizi bir araya getiren müsabakada Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ’ı 85-63’lük skorla mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Tom de Lange (Belçika), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)

BOTAŞ: Cuic 13, Olcay Çakır 13, Melis Gülcan 3, Loyd 10, Williams 5, Büşra Akbaş, Krivacevic 17, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 5, Iagupova 24, Naumenko 12, Ndour 9, Slonjsak, Pelin Bilgiç 13, Mestdagh 11, Meltem Avcı 9, Şaziye İvegin Güner, Sera Özelçi

1. periyot: 20-31

Devre: 32-53

3. periyot: 51-69

Beş faulle çıkanlar: 34.59 Naumenko (Çukurova Basketbol), 35.40 Olcay Çakır (BOTAŞ) 01 Kasım 2018 FIBA Kadınlar Euroleague | Hatay BŞB 74-77 TTT Riga FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci maçında Hatay BŞB, konuğu TTT Riga'ya 77-74'lük skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:52 | 1 Kasım 2018
botaş Çukurova Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup
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