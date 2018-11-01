FIBA Kadınlar EuroCup | BOTAŞ 63-85 Çukurova Basketbol

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu’nda iki temsilcimizi bir araya getiren müsabakada Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ’ı 85-63’lük skorla mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Tom de Lange (Belçika), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)
BOTAŞ: Cuic 13, Olcay Çakır 13, Melis Gülcan 3, Loyd 10, Williams 5, Büşra Akbaş, Krivacevic 17, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 5, Iagupova 24, Naumenko 12, Ndour 9, Slonjsak, Pelin Bilgiç 13, Mestdagh 11, Meltem Avcı 9, Şaziye İvegin Güner, Sera Özelçi
1. periyot: 20-31
Devre: 32-53
3. periyot: 51-69
Beş faulle çıkanlar: 34.59 Naumenko (Çukurova Basketbol), 35.40 Olcay Çakır (BOTAŞ)