Fenerbahçe Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, altyapımızdan 2003 doğumlu Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer katıldı.

Daha çok çalışacağını belirten Gürol Demirezen, FBTV’ye yaptığı konuşmada, “Profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım” dedi.

David Badia Cequer ise, “Çok memnunum. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli, disiplin çalışma ve gayretle Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.