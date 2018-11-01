Fatih Terim’den yıldız futbolculara derslik hareket! Takım otobüsüne almadı…

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Yeni Malatya'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maçın ardından ilginç ifadeler kullanmıştı. “İçim yanıyor hatta taşıyor. Mesele beraber oynayacak, oynama kültürüne sahip bir 11'e sahip olmaktır” açıklamalarında bulanan Terim'in oyuncularına sitem ettiği biliniyordu.

Ancak kurt hocanın, benzerine zor rastlanan bir uygulamada bulunduğu ortaya çıktı. Fatih Terim'in, sakatlığı nedeniyle oynamayacak olmalarına rağmen deplasman kafilesine dahil ettiği futbolcuları takım otobüsüne almadığı öğrenildi.

Ameliyat geçiren iki isim, Emre Akbaba ve Nagatomo dışında çeşitli sakatlıkları bulunan futbolcular Feghouli, Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando ve Eren Derdiyok sürpriz bir kararla Malatya'ya götürülmüştü. Florya'daki son çalışma ve tedavilerinin ardından kafile listesine normal prosedür dışında eklenen bu isimlerin büyük şaşkınlık yaşadığı bildirildi.

Kafileyle birlikte Malatya'ya giden 5 futbolcuyu daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Bu oyuncular, kendilerini otele götürecek takım otobüsüne alınmadı. Sakatlar, tahsis edilen özel araçla otele gitti.

‘KENDİNİZE BAKIN’ MESAJI

Feghouli, Onyekuru, Serdar, Fernando ve Eren, maç günü de stada takımdan ayrı giderken yenilgi sonrası yine aynı şekilde takım arkadaşlarıyla yan yana gelmeden havalimanına gitti, dönüş uçağına bindi. Fatih Terim'in bu hareketle, futbolcularına “Formanın değerini anlayın” mesajı verdiği öğrenildi.

Terim, takımda kendine bakmayan oyuncular bulunduğunu düşünüyor. Tüm futbolcuların, idman ve tedavi süreçlerinin dışında da bireysel çalışmalar gerçekleştirip üç kulvarda her maça en iyi seviyede hazır olmalarını istiyor

Son dakika... Galatasaray`dan sakat futbolcularla ilgili açıklama! Derbide yok... Son dakika gelişmesi... Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı ekipteki sakat futbolcularla ilgili açıklamada bulundu. İnce, Nagatomo ve Fernando'nun derbide oynayamayacağını söylerken Belhanda ve Linnes'in sahada olmasının beklendiğini dile getirdi. Öte yandan Serdar Aziz, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok'un durumu yarın yapılacak testlerden sonra belli olacak. İlgili Haberi Oku