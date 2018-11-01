Ezber bozan derbi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ‘misafir nezaketi’

Aslında rutin olması gereken ancak ülkemizin futbol ikliminde haber değeri taşıyan hamlelerden bir yenisine Galatasaray imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüp, yarınki derbiyi TT Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde izleyecek 2500 kadar Fenerbahçeli taraftarlara ‘misafir' nezaketi uygulayacak.
Yönetim, geçen sezon “Rakibe saygı, kendine saygı” başlıklı bir açıklama yayımlayıp stada gelen misafir taraftarların maç izlemesini zorlaştıran uygulamalarda bulunulmayacağını duyurmuştu.
Bu prensip derbide de geçerli olacak. Ali Koç'un başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte başlayan normalleşme rüzgârı ilk olarak kendisini Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde göstermiş, sarı-lacivertli kulüp misafir siyah-beyazlı futbolseverlerin ihtiyaçlarını karşılamasına özen göstermişti. Beşiktaş'tan da ezeli rakibine teşekkür mesajı gelmişti.
GÜRÜLTÜLÜ MÜZİK YOK
Misafir tribününün önüne konulan dev kolonlardan yapılan sağır edici müzik yayını olmayacak. Bu uygulama ile rakip taraftarların tezahürat yapması engellenmeye çalışılıyordu.
STAT BÜFESİ AÇIK OLACAK
Rakip taraftarların bulunduğu bölgedeki büfe, maç sonuna kadar açık tutulacak. Misafir futbolseverler yiyecek-içecek ve özellikle su ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu büfeler derbilerde açılmıyordu.
TUVALETLER DÜZENLENDİ
Kırılan cam, lavabo ve klozetlerle haber olan misafir tribün tuvaletleri derbi öncesi bakımdan geçirildi. Hijyen açısından kullanılacak düzeye getirilen bu bölge, maç sonuna kadar açık olacak.