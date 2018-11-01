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Bahis krizi istifa getirdi! İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch istifa etti
İngiltere Premier Lig

Bahis krizi istifa getirdi! İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch istifa etti

İngiltere Spor Bakanı Crouch, istifa etti. Bakan Tracey Crouch, kumarla mücadele yasal düzenlemesiyle ilgili uygulamanın geciktirildiği gerekçesiyle görevinden ayrıldı.

1 Kasım 2018 23:31

İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Crouch, yaptığı yazılı açıklamada, kumar makinelerinde bahis oynama limitini 100 sterlinden 2 sterline indiren yasal düzenlemenin uygulama sürecinin geciktirildiğini belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May’e istifa mektubunu sunan Crouch, kumarla mücadele amaçlı düzenlemenin, konuyla ilgili çıkarı olan kişiler tarafından bilinçli bir şekilde ertelendiğini savundu.

Bir çocuk annesi olan ve futbol antrenörlüğü lisansı da bulunan 43 yaşındaki Crouch, istifa mektubunda, “Bahis üst limitinin azaltılmasına ilişkin düzenlemenin duyurulmasından uygulanmasına kadar geçen sürede, bu kumar makinelerinde 1,6 milyar sterlin kaybolacak.” ifadelerini kullandı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hafta başında yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin ancak gelecek yılın ekim ayında yürürlüğe girebileceğini duyurmuştu. 01 Kasım 2018 Juventus`un eski yıldızı Vincenzo Iaquinta`ya hapis cezası İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 1 Kasım 2018
ingiltere İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch
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