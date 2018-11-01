Ali Koç’tan Mustafa Cengiz’in yemek davetine ret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u yarın sarı-lacivertli ekiple oynayacakları derbiye davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Mustafa Cengiz, Ali Koç’u telefonla arayarak Türk Telekom Stadı’ndaki derbiyi birlikte izleme teklifinde bulundu. Başkan Cengiz, ayrıca maçtan önce dostluk yemeğinde bir araya gelmek istediğini de iletti.

Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz’in davetine teşekkür ederek derbiye takımla beraber geleceği için yemeğe katılamayacağını söyledi. Koç, müsabakayı Türk Telekom Stadı’nda izleyeceğini belirtti.

Ali Koç, başkanlığa seçilmesinin ardından camiaların arasındaki gerginliklerin azaltılması adına olumlu mesajlar verirken, Mustafa Cengiz de bu konuda girişimlerde bulunuyor.

Geçen günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın divan kurulu başkanları da bir araya gelerek dostluk mesajı vermişlerdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 9 yıl sonra ilk! Ali Koç... Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 9 yıl sonra ilk kez sarı lacivertli kulübün başkanı tribünde olacak... İlgili Haberi Oku