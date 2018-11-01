7Days EuroCup | Türk Telekom 77-72 Partizan

7Days EuroCup C Grubu 5’inci hafta maçında Türk Telekom kendi sahasında Sırbistan’ın Partizan takımını 77-72 mağlup etti. Temsilcimizde Gabriel 16 sayıya imza attı, konuk ekipte ise Marinkovic 28 sayıyla maçın en skoreri oldu ancak onun bu çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Joseph Bissang, Amit Balak, Jordi Aliaga

TÜRK TELEKOM: Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4

PARTİZAN: Paige 14, Bandja Sy 2, Marinkovic 28, Jankovic, Landale 8, Gagic 7, Velickovic 2, Zagorac 2, Brown, Nikolic 9, Pecarski, Gegic

1’İNCİ PERİYOT: 28-14

İLK YARI: 46-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-52

5 FAUL ALAN: 37.53 Bandja Sy (Partizan) 7Days EuroCup | TOFAŞ 94-89 Cedevita Zagreb 7Days EuroCup'ta TOFAŞ, B Grubu'ndaki beşinci maçında konuğu Cedevita Zagreb'i 94-89'luk skorla yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku