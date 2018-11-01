7Days EuroCup | Türk Telekom 77-72 Partizan

7Days EuroCup C Grubu 5’inci hafta maçında Türk Telekom kendi sahasında Sırbistan’ın Partizan takımını 77-72 mağlup etti. Temsilcimizde Gabriel 16 sayıya imza attı, konuk ekipte ise Marinkovic 28 sayıyla maçın en skoreri oldu ancak onun bu çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Joseph Bissang, Amit Balak, Jordi Aliaga
TÜRK TELEKOM: Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4
PARTİZAN: Paige 14, Bandja Sy 2, Marinkovic 28, Jankovic, Landale 8, Gagic 7, Velickovic 2, Zagorac 2, Brown, Nikolic 9, Pecarski, Gegic
1’İNCİ PERİYOT: 28-14
İLK YARI: 46-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
5 FAUL ALAN: 37.53 Bandja Sy (Partizan)